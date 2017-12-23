Feyzioğlu'ndan 'Sarraf davası' yorumu: Bankacılık sistemi çökebilir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'de yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın suçlu bulunması halinde Türkiye ile ABD arasındaki bankacılık sisteminin çökebileceğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kamuoyunda "Rıza Sarraf davası" olarak bilinen, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin konuştu.

Atilla'nın suçlu bulunması halinde Türkiye ile ABD arasındaki bankacılık sisteminin çökebileceğini söyleyen Feyzioğlu, dava sonucunda Hakan Atilla'nın suçlu bulunması durumunda, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye ceza kesebileceğini ifade etti.

Uluslararası bankacılığın ABD'nin elinde olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Türkiye mahkemeyi tanımayıp kesilebilecek cezayı ödemeyebilir. Ancak bu sefer Türkiye'ye yurt dışından döviz girişi durabilir, bankalar arası EFT işlemi yapılamaz hale gelir" dedi.