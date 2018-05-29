'FETÖ'den arınmış asker eğitmek için kurulan MSÜ'nün müdürü 'FETÖ'den tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminden sonra, 'FETÖ'den arınmış asker yetiştirme iddiasıyla Harp Akademileri Komutanlığı yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin teşkilat şube müdürü kıdemli albay Kadir Atakan, 'FETÖ' üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gizli "FETÖ" mensupları olduğu iddiasıyla yapılan gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) teşkilat şube müdürü kıdemli albay Kadir Atakan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre "FETÖ" üyeliği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkan ve cezaevine konulan albayın görevi dikkat çekti. Milli Savunma Üniversitesi teşkilat şube müdürlüğü görevini yürüten topçu kıdemli albay Kadir Atakan’ın tutuklanması, üniversitede şaşkınlıkla karşılandı.

Milli Savunma Üniversitesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından "FETÖ"den arınmış asker yetiştirme iddiasıyla eski Harp Akademileri Komutanlığı yerine kurulmuştu. Üniversiteye rektör olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Erhan Afyoncu atanmıştı. Albay Kadir Atakan’ın ilk günden bu yana üniversitenin kuruluş çalışmalarından sorumlu teşkilat şube müdürlüğü görevini yürütmesi ise birçok soru işaretini gündeme getirdi.