'FETÖ'cüyüm' itirafında bulunan subay soruşturmasında yeni gelişme

"FETÖ'cüyüm" itirafında bulunan Yüzbaşı Burak Akın'ın ifadeleri doğrultusunda 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan askerler tarafından bacağından vurulduktan sonra madalya verilen ve 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek "FETÖ üyesi olduğunu" itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. Akın'ın ifadeleri doğrultusunda 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek "FETÖ üyesi olduğunu" itiraf eden Akın'ın buradaki sorgusu sürüyor.

Sorgusunda Akın’a hangi baskılara maruz kaldığı ve ne tür taleplerle karşı karşıya kaldığı yönünde sorular yöneltildi.

Akın ifadesinde, aldığı görevler ve kendisinden sorumlu olanlarla ilgili kapsamlı bilgi verdi. Bu ifadeler doğrultusunda Cemaat üyesi olan ve Akın ile faaliyet yürüttüğü belirlenen biri "FETÖ"den tutuklu 3 subayın ismine ulaşıldı.

Sorgudan alınan bilgilerle harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akın'ın ifadesinde belirttiği ve görevde olan 2 subayı gözaltına aldı.