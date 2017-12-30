'FETÖ'cüyüm diyerek teslim olan Yüzbaşı Burak Akın ile ilgili ilginç iddia

15 Temmuz'da darbe girişimcisi askerlere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilip madalya ile ödüllendirilen, daha sonra ise "FETÖ"cüyüm diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın, hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu ve itirafçı olup ceza almaktan kurtulmaya çalıştığı iddia edildi.

15 Temmuz'daki davranışı nedeniyle önce madalya ile ödüllendirilen, daha sonra ise "FETÖ"cüyüm diyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Burak Akın'ın hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu ve itirafçı olup ceza almaktan kurtulmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre darbe girişimi sırasında Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı korumak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın'ın hakkında gizli soruşturma yürütüldüğünü öğrenince itirafçı olmak istiyorum dediği öne sürüldü.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nda dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak darp edilmişti. Orgeneral Çolak'ın koruma müdürlüğünü yapan Özel Kuvvetler mensubu Yüzbaşı Burak Akın güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde cuntacı Yarbay Halit Kazancı tarafından bacağından vurularak yaralanmıştı. Orgeneral Çolak'ı kurtarmak isterken vurulan Yüzbaşı Burak Akın, daha sonra kahraman ilan edilerek madalya ile ödüllendirilmişti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere birçok üst düzey komutanın özel kalem müdürleri, emir subayları ve koruma müdürleri "FETÖ"cü olarak suçlanmıştı.

Savcılık talimatıyla üst düzey komutanların yakınındaki koruma müdürleri ve özel kalem müdürleri başta olmak üzere yeniden incelemeye alınan kayıtlarda, Yüzbaşı Burak Akın'ın da örgütle irtibatı olduğu iddia edildi.

Hakkında soruşturma açılacağını öğrenen Akın'ın 'itirafçı' olarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştığı için itirafta bulunduğu aktarıldı.

Akın'ın 17-18 defa ankesörlü telefondan örgütle irtibat kurduğu ve devam eden sorgusunda "FETÖ" imamlarının isimlerini verdiği de öne sürüldü.