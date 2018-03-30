'FETÖ' sanığı eski tuğgenerale ağırlaştırılmış hapis cezası

Darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 44 sanıktan, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına mahkum edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personel Ünal Korkem, Emin Ertuğrul, İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

Dünkü celsede son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Gönültaş, Gökbulut, Karagülle, Coşgun, Ergüven, Korkem, Ertuğrul, Öztürk, Kartal ve Yılmaz'a "cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Gönültaş'ın cezasında indirime gitmeyen heyet, diğer 9 sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali ve çeşitli nedenlerle müebbet hapis cezasına indirdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklardan Ahmet Miraç Ok, İbrahim Veske ve Mehmet Kök'ün "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, "cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ceza alan bazı sanıkların "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ise beraatine hükmetti.

Sanık Talha Güven'in dosyasının ise aynı mahkemede, aynı suçtan hakkında açılan bir başka dava olması sebebiyle bu davadan ayrılmasına karar veren heyet, Güven'in tahliyesini kararlaştırdı. Heyet, benzer suçlardan yargılanan 30 sanığın da beraatına karar verdi.