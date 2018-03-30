'FETÖ' sanığı eski tuğgenerale ağırlaştırılmış hapis cezası

Darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 44 sanıktan, aralarında dönemin 59. Topçu Eğitim Tugayı komutanı eski tuğgeneral Gönültaş ile 3 eski tabur komutanının da aralarında bulunduğu 13 sanık, 10 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis cezasına mahkum edildi.
Cuma, 30 Mart 2018 18:54

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda  oluşturulan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklar eski tuğgeneral Yüksel Gönültaş, eski tabur komutanları Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle, Hasan Coşgun  ve Uğur Ergüven'in yanı sıra eski askeri personel Ünal Korkem, Emin Ertuğrul,  İbrahim Veske, Mehmet Kök, Talha Güven, Mustafa Yılmaz, Selim Öztürk ve İsmail  Hakkı Kartal ile tutuksuz 31 sanık hazır bulundu.

Dünkü celsede son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Gönültaş, Gökbulut,  Karagülle, Coşgun, Ergüven, Korkem, Ertuğrul, Öztürk, Kartal ve Yılmaz'a "cebir  ve şiddet uygulayarak anasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Gönültaş'ın cezasında indirime gitmeyen heyet, diğer 9  sanığın cezasını duruşmalardaki iyi hali ve çeşitli nedenlerle müebbet hapis  cezasına indirdi. Mahkeme heyeti diğer sanıklardan Ahmet Miraç Ok, İbrahim Veske ve  Mehmet Kök'ün "terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıl hapisle  cezalandırılmasına karar veren heyet, "cebir ve şiddet uygulayarak anasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ceza alan bazı sanıkların "TBMM'yi ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "hükümeti ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ile "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçlarından ise beraatine hükmetti.

Sanık Talha Güven'in dosyasının ise aynı mahkemede, aynı suçtan  hakkında açılan bir başka dava olması sebebiyle bu davadan ayrılmasına karar veren heyet, Güven'in tahliyesini kararlaştırdı.  Heyet, benzer suçlardan yargılanan 30 sanığın da beraatına karar verdi.