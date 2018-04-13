'FETÖ' davasında rekor para cezası

Adıyaman’da görülen "FETÖ" davasında devleti 1 milyon 305 bin 956 TL zarara uğratarak örgüte aktardığı iddia edilen sanıklar, toplam 26 milyon 285 bin 640 TL para cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "FETÖ" davasının 21 gün süren üçüncü oturumunda karar çıktı. Yargılamada sanıkların birçoğuna ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçundan rekor düzeyde para cezası verildi. İddianamede, örgütle bağlantılı 11 dernek ve 2 vakıf tarafından yürütülen 18 proje kapsamında SODES (Sosyal Destek Programı) projelerinden toplamda 1 milyon 305 bin 956 TL kamu zararına neden olunduğu ve bu paranın örgüte aktarıldığı yer aldı. 63 sanıktan 18’ine ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 26 milyon 285 bin 640 TL adli para cezası verildi.