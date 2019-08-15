'FETÖ' davalarında el konulan şirketler AKP’lilere gelir kapısı

Belediye şirketlerini AKP'lilerle dolduran iktidar, TMSF tarafından kayyum atanan şirketlerin yönetim kurullarına da aynı şekilde yerleşti. Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konularak TMSF'ye devredilen şirketlere AKP'li eski belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanlarının yönetim kurulu üyesi olarak atandığı ortaya çıktı.

Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilen Boydak Holding, Kaynak Holding, Naksan Holding, Uğur Soğutucu, Aynes Gıda, Dumankaya İnşaat, Aydınlı Hazır Giyim ve Denizli Patlayıcı Sanayi şirketlerine çok sayıda AKP'li isim atandı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; TMSF'nin el koyduğu Boydak Holding'e kayyum olarak atanan Alpaslan Baki Ertekin, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili aday adayı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor A.Ş. gibi birçok şirkette yöneticilik ve genel müdürlük de yapan Ertekin, Boydak Holding'de de Yönetim Kurulu üyesi.

EN BÜYÜĞÜ BOYDAK

TMSF'nin Boydak Holding'e atadığı bir başka Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu da aynı zamanda AKP Üsküdar ilçe Başkanlığında Yürütme Kurulu üyesi. Aktif büyüklüğü 11 milyar 28 milyon TL olan ve bu özelliğiyle el konulan en büyük cemaat şirketi olan Boydak Holding, bünyesinde Bellona, Mondi, Deco, İstikbal, Boydak Enerji, Muradiye Elektrik Üretim A.Ş, Erciyes Çelik Halat, Boyçelik ve Boyteks gibi 30'un üzerinde şirket bulunduruyor.

AKP'LİLERE 'KAYNAK' HOLDİNG

TMSF'ye devredilen, Sürat Kargo ile Sürat Basım Yayın gibi 43 şirketi bünyesinde bulunduran Kaynak Holding'e ise AKP Sarıyer İlçe Başkanı Yardımcısı İlhan Bal'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Bal, aynı zamanda AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nda idari ve mali işlerden de sorumlu. AKP Üsküdar eski İlçe Başkanı olan Halit Hızır'da Kaynak Holding'e yönetim kurulu üyesi olarak atanan AKP’liler arasında. Uğur Derin Dondurucu markasıyla bilinen Uğur Soğutma Şirketine ise AKP 24'üncü dönem Niğde Milletvekili Ömer Selvi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandığı ortaya çıktı. AKP Denizli eski İl Başkanı Erol Aykut da Uğur Soğutma Şirketine atandı. Aykut, AKP'de Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı da yaptı. Uğur Soğutma Şirketi'nin aktif büyüklüğü ise 2 milyar 63 milyon TL'yi buluyor.

AKP'Lİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

Yoğurt, süt ve ayran markaları ile bilinen Aynes Gıda'ya Yönetim Kurulu üyesi olarak Denizli Merkezefendi İlçesi Eski Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu atandı. AKP'den iki defa milletvekili adayı da olan Subaşıoğlu, AKP Denizli İl Başkan Yardımcılığı da yaptı.

El konularak TMSF'ye devredilen Dumankaya İnşaat'a da AKP Üsküdar Belediye Başkanı Aday Adayı Polat Sağır atandı. AKP Sarıyer Belediye Meclis Üyesi İsmail Bülbül de Dumankaya İnşaat'm Yönetim Kurulu Üyesi. AKP'den Sarıyer Belediyesi Başkan Aday Adayı olan Bülbül, AKP İlçe Başkanlığında da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Birim Başkanı.

TMSF'ye devredilen Denizli Patlayıcı Sanayi Hafriyat ve Madencilik Şirketi'ne de yönetim kurulu üyesi olarak AKP Denizli İl Başkan Yardımcısı Yusuf İzzet Ayhan atandı. Şirketin bir başka üyesi de AKP'li Arnavutköy Belediyesi Meclis Üyesi Nail Çamlı. Aktif büyüklüğü 4 milyar 49 milyon TL olan Aydınlı Hazır Giyim Şirketi'nde yönetim kurulu üyesi olan Habil Yazıcı aynı zamanda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı.