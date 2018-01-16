Fethullah Gülen ziyaretine Hüseyin Gülerce eşlik etmiş

Cemaat operasyonu kapsamında tutuklanan eski gol kralı Zafer Biryol, 2006'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini, ziyarette bugünün en fanatik AKP'lilerinden olan Hüseyin Gülerce'nin de yer aldığını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Biryol'un o döneme ilişkin açıklamaları şöyle:

"2006'da Fenerbahçe'de top oynadığım dönemde önce ABD New York eyaletine oradan da Pensilvanya'ya Fetullah Gülen'i ziyarete gittim. Bu geziyi düzenleyen Konyaspor'dan tanıdığım, özel bir kreşin müdürü olan Aykan Ataseven'dir. Bizim ziyaretimize hatırladığım kadarı ile gazeteci Hüseyin Gülerce, İzmir Kemeraltı'da esnaf olarak bildiğim Yusuf Pekmezci ilahiyatçı ya da gazeteci olarak bildiğim Ahmet Kurucan vardı. 30 kişi Gülen'in sohbetine katıldık. Cevdet Türkyolu, ikinci gün beni Fetullah Gülen ile tanıştırdı. Girerken teslim ettiğimiz cep telefonlarını iki gün sonra aldık. Bu ziyaret esnasında genelde Fetullah'ın verdiği dini sohbetler oldu, namaz ve kahvaltı organizasyonları olmuştu.”