Feriköy'deki İSKİ arsasına imam hatip projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Şişli Feriköy’de İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresine imam hatip ortaokulu yapılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “20 bin metrekare büyüklüğünde İSKİ’ye ait içinde idari binaların olduğu bu alanımızda mevcut İSKİ binalarının tamamını kaldırıp, yerine yeşil alan yapıyoruz. Bir köşeye 2 bin metrekareye okul sözü veriyoruz” dedi.

Uysal, İSKİ’ye ait alanda mevcut binaların yıkılarak mahalleye yeşil alan olarak kazandırılması konusunda bir çalışmanın başlangıcında olduklarını belirterek, bölgedeki okul ihtiyacından söz ederek, “Bir köşeye 2 bin metrekareye okul sözü veriyoruz. Feriköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulu yapacağız. 12 bin metrekarelik alanımız yeşil alan olarak kalacak” dedi.