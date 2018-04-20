Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili yedi kişi daha gözaltında

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili yedi kişi daha gözaltına alındı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’de dün oynanan ve yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili yedi kişi daha gözaltına alındı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali ikinci maçında dün akşam Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk etti. 57’nci dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına yabancı madde atılmasının ardından, maç tatil edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 32 taraftar hakkında idari işlem yapıldı. 15’i Beşiktaş 17’si de Fenerbahçe taraftarı olan bu kişilerin bazılarının stadyuma biletsiz giriş yaptığı, bazılarının da tribünden sahaya yabancı madde attığı öne sürüldü. Haklarında idari işlem yapılan 32 taraftar, dün gece serbest bırakıldı.

Bugün de 7 kişi gözaltına alındı.