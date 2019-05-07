Fen lisesinde harem-selamlık uygulaması!

Rize'de TOBB Fen Lisesi'ne ait yurtta kalan kız ve erkek öğrencilerin aynı saatte bahçeye çıkmalarına izin verilmiyor. Karma eğitimin yapıldığı okulun bahçesinde fiili harem-selamlık uygulaması, öğrencilerin tepkilerine neden oldu.

Rize'deki TOBB Fen Lisesi öğrenci yurdunda, fiili bir harem-selamlık uygulaması dayatılmaya başlandı.

Okulla aynı yerleşke içerisinde bulunan yurtlarda kalan kız ve erkek öğrencilere, 20.30'dan sonra aynı anda bahçeye çıkma izni verilmiyor. Ramazan nedeniyle yemek saatinin iftar saatine ertelendiği okulda, öğrencilerin 21.00'e kadar bahçede dolaşmalarına, kamelyalarda ve banklarda oturmalarına, kantinden alışveriş etmelerine ve sosyal faaliyetlerde bulunmalarına izin verildi. Ancak bu faaliyetleri kız ve erkek öğrenciler aynı anda yapamıyor. Okul yönetimi, kız ve erkek öğrencilerin aynı anda bahçede bulunmalarına izin vermiyor. Okuldaki bu fiili harem-selamlık uygulamasına öğrenciler tepki gösterdi. Eğtiimin karma yapıldığı okulun yurdunda, kız ve erkek öğrencilerin bahçede aynı anda zaman geçirmelerine izin verilmediğini söyleye öğrenciler, bu dayatmayı tuhaf bulduklarını ifade ettiler.

Türkiye'de eğitim sisteminin dinsel referanslarla donatılmasından yakınan öğrenciler, "Kentimizin en önemli okullarından olan TOBB Fen Lisesi'nin yurdunda böyle bir uygulama çağdışıdır, sona erdirilmesini istiyoruz" dediler.