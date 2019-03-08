'Feminist Gece Yürüyüşü'ne biber gazlı müdahale

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi üzerinde yapılacak yürüyüş için Taksim'de geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, kadınların 2003 yılından beri her yıl düzenlediği “Feminist Gece Yürüyüşü”ne izin vermedi, eyleme biber gazıyla müdahale etti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Feminist Gece Yürüyüşü İstiklal Caddesi’nde başladı. Binlerce kadın "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganıyla Beyoğlu'nda bir araya geldi. KADINLARIN YÜRÜMESİNE İZİN VERİLMEDİ Kadınların 2003 yılından beri her sene düzenlediği “Feminist Gece Yürüyüşü” yapılmasına izin verilmedi. Taksim Meydanı'ndan arama yapılarak Fransız Konsolosluğu'nun önüne alınan kadınların Tünel'e yürüyüşünü engellemek için 200 metre ileriye barikat kuruldu. Kadınlar Fransız Konsolosluğu'nun önünde "Korkmuyoruz, susmuyoruz itaat etmiyoruz", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı. KADINLARA BİBER GAZLI MÜDAHALE Kadınlar polisin yürüyüşe izin vermemesine "Her sene aynı şey" diyerek tepki gösterdi. Polis, barikatın açılmamasını "aç, aç" sloganlarıyla protesto eden kadınlara biber gazı sıktı. İstiklal caddesi'nde toplanan kadınları biber kazı ve plastik mermi kullanarak Sıraselviler yönüne doğru püskürttü.