Fatih Altaylı: Bahçeli anlamış ama Ahmet Hakan anlamamış

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ahmet Hakan'ın Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin yazdığı yazıyı köşesine taşıdı.

Başkanlık seçimlerine ilişkin Ahmet Hakan'ın “E, hani Cumhurbaşkanlığı sistemi gelince koalisyonlar olmayacaktı. Bak işte koalisyon” şeklindeki yazısına yanıt veren Altaylı "Bahçeli bu sistemi iyi anlamış ama bu konuyu ekranlarında defalarca tartıştırmış olan Ahmet Hakan anlamamış" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ile paralel hareket edeceklerini açıklayıp ilk seçimlerde AK Parti adayını, yani büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyleyince ortalık bir sallandı. Oysa Bahçeli’nin yaptığı, malumu ilamdı sadece.

Ahmet Hakan dostumuz, bu durum üzerine dünkü köşesinde, 'E, hani Cumhurbaşkanlığı sistemi gelince koalisyonlar olmayacaktı. Bak işte koalisyon' diye yazdı. Görülen o ki, kendi programlarında bile defalarca tartıştırdığı başkanlık sistemi konuşmalarını ya dinlememiş, ya anlamamış.

Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti’yi destekleyeceğini açıklaması, tam da bu sistemin öngördüğü ve net bir biçimde açıklanan bir konuydu. Referandum öncesi başkanlık sistemini destekleyen taraflar tam da bunu söylüyorlardı:

'Bu sistemde seçimden sonra koltuk pazarlığına dönüşen ve Türkiye’ye zaman kaybettiren koalisyon pazarlıkları olmayacak. Koalisyonlar, seçimden sonra değil, seçimden önce kurulacak ve seçmen hangi koalisyona oy vereceğini baştan bilecek' diyorlardı.