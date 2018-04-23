'Fast food mağazaları okullara en az 400 metre uzakta olsun'

Bilim insanları, fast food satışı yapan mağazaların okullara en yakın 400 metre uzaklıkta olmasını öneriyor.

Britanya'da yayınlanan bir rapor, sağlık profesyonellerinin çocuk sağlığını gözetmek adına abur cubur piyasası koşullarına dair daha fazla söz hakkı olması gerektiğine dikkat çekti.

Pediatri ve Çocuk Sağlığı Kurulu'nun önerisi, fast food satışı yapan mağazaların okullara en yakın 400 metre uzaklıkta açılabilmesini kapsıyor.

Kurul Başkanı Profesör Russell Viner; “Çocuklar okuldan aç çıkıyorlar ve kendilerini ucuz tavuk mağazaları, kızartmalar ve diğer abur cuburlarla çevreleniyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Bu tablonun 20-30 yıl önce farklı olduğunu belirten Viner, insanların yakınlarındaki şeyi yemeye eğilimli olduklarını, çocukların ise doğru olanı seçmek konusunda yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Çalışmalar 4 ila 5 taşındaki her 10 çocuktan birinin obez olduğuna işaret ediyor. Öte yandan yoksulluk da obezite için bir etken. İngiltere'de ülkenin zengin nüfusundaki obez çocuk sayısı, yoksul nüfusundakinin yarısı kadar.

Ülkede yine her 3 gençten biri, fazla kilolu ya da obez olarak kayıtlara geçiyor.