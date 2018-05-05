Faşistlere göz yuman rektörlük, Mülkiyeliler Birliği üyelerini okula almadı

İnek Bayramı kutlamaları için Mülkiyeliler Birliği üyelerinin fakülteye girişini yasaklayan Rektörlük, ülkücülerin eylemine izin verdi.

İnek Bayramı kutlamaları için Mülkiyeliler Birliği üyelerinin Fakülte’ye girişini yasaklayan Rektörlük, ülkücülerin bina çatısına Ülkü Ocakları pankartı asmasına izin verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 3 Mayıs Türkçülük günü adı altında eylem yapan ülkücülere okul yönetimi göz yumdu.

Ankara Ünivertesi Rektörlüğü verdiği sözlü talimatla, Mülkiyeliler Birliği Yönetimi ve üyelerini İnek Bayramı kutlamaları için Fakülte içerisine almamıştı. Fakat aynı gün, Ülkü Ocakları’nın paylaştığı bu fotoğraf tepki çekti.

3 Mayıs Türkçülük gününde Fakülte içerisinde pankart açan bir grup, Ankara Üniversitesi Fakülte binasının çatısına tırmanarak, Ankara Ülkü Ocakları pankartını binaya astı.