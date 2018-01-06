Fakıbaba: Tayyip Bey bana sen muhtar olacaksın dese, söz veriyorum aday olurum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, 2019 seçimlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki Tayyip Bey'in kaybetmesi demek Türkiye'nin kaybetmesi demektir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde AKP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gece gündüz demeden 2019 seçimleri için şimdiden çalışmak gerektiğini söyledi.

''Bir bakan olarak değil, bir büyükleri olarak her zaman vatandaşların ve partililerin emrinde olduğunu'' ifade eden Fakıbaba, "AK Parti demek koltuk sevdalısı olan insanlar topluluğu değildir. Biz halkın hizmetkarıyız. 15 yılda çok güzel hizmetler yaptık, bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek inşallah" dedi.

'BANA SEN MUHTAR OLACAKSIN DESE, ADAY OLURUM'

2019 yılında kendileri için çok önemli seçim olduğunu aktaran Fakıbaba, "Bu seçimde kalbini vermeyen dava adamı olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki Tayyip Bey'in kaybetmesi demek Türkiye'nin kaybetmesi demektir. Tayyip Bey bana sen muhtar olacaksın dese, söz veriyorum aday olurum. Bizim için önemli olan makamlar değil, davamız. Şanlıurfa ve bütün ilçeleriyle çalışıp Cumhurbaşkanımızı inşallah Başkan yaptıracağız. İnsanları seviyoruz kim hangi partiye oy verdi demeden herkese aynı hizmeti götüreceğiz" ifadelerini kullandı.