Faizler arttı, konut satışları düştü

TÜİK’in açıkladığı Şubat ayı verilerine göre konut satışlarındaki düşüş sürüyor.

TÜİK 2018 Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 5,2 azaldı. Azalışın esas olarak ipotekli yani konut kredisi kullanılarak gerçekleşen satışlardan kaynaklandığı görülüyor. Kur ve faizdeki artış, banka kredisi kullanarak konut alma eğilimini zayıflatmış durumda. İpotekli satışlar yüzde 28 azalırken, diğer satışların yüzde 8 arttığı görülüyor. Diğer satışlarda bireysel tasarruflar, inşaat şirketlerinin vadeli kampanyaları, banka dışı değişik borçlanma metodlarıyla yapılan satışlar yer alıyor.

Yılın ilk iki ayına bakıldığında ise toplam satışların yüzde 2, ipotekli satışların yüzde 24 azaldığı, diğer satışların ise yüzde 12 arttığı görülüyor.

2017 yılında konut satışları yüzde 5,1 artmıştı. İpotekli satışlar da faiz indirimlerinin ve konut alımlarına ilişkin diğer teşviklerin etkisiyle aynı oranda artış göstermişti.