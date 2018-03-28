Facebook'un başını ağrıtacak yeni gelişme

Veri skandalı sonrası Facebook'a davalar açılmaya başlandı.

Facebook, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası şimdi de dava süreciyle karşı karşıya.

Bir Facebook kullanıcısı, 20 Mart tarihinde açtığı davada, verilerinin satıldığını belirterek Facebook'u suçladı ve insanları dava açmaya davet etti.

Bu davadan çıkacak olası bir olumlu sonucun diğer davaları da tetikleyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan 3 Şubat 2017 tarihinde 'şişirilmiş fiyattan' Facebook hisseleri aldığını belirten bir kullanıcı da, sosyal ağın skandalı bildiği halde sessiz kalarak suç işlediğini iddia etti ve şirket hakkında dava açtı.