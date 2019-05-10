Facebook'a 'veri ihlali' cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 'veri ihlali' gerekçesiyle Facebook'a 1 Milyon 650 Bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre "veri ihlali" konulu inceleme kararı geçen yıl alınmıştı. Kamuoyuna 'Fotoğraf API' adıyla yansıyan Facebook veri ihlalinin, Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar tarafından geçen yıl 'geliştirici ekosistemimizin bir fotoğraf API'si hatası hakkında bilgilendirme' başlığıyla duyurulduğu anlatılan açıklamad bu duyuruyla birlikte durumun 'veri ihlali' olduğu gerekçesiyle re'sen inceleme yapma kararı alındı.

'TÜRKİYE'DE 300 BİN KULLANCI ETKİLENMİŞ OLABİLİR'

Yapılan incelemede API hatasının 12 gün boyunca gerçekleştiği, bahse konu API hatasına Facebook tarafından zamanında müdahale edilmemesinin bu konudaki teknik ve idari tedbirlerin alınmasında eksikliklerin göstergesi olduğu, ihlalin 6,8 milyon kullanıcıyı ve 876 geliştirici tarafından oluşturulan bin 500 uygulamayı etkilemiş olabileceği, Türkiye'de bulunan yaklaşık 300 bin kullanıcının veri ihlalinden etkilenmiş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.