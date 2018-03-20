Facebook hisselerinde sert düşüş

50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiasının ardından Facebook'un hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hisselerinde sert bir düşüş yaşandı.

The New York Times'da cumartesi günü yayımlanan haberde, merkezi Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddia edilmişti.

İddiaların ardından Facebook hisselerinde düşüş yaşandı.

Facebook'un hisse başına değeri, 185,09 dolardan 170,12 dolara kadar geriledi. Bu Facebook'un son 5,5 yıldaki en sert günlük düşüşünü oldu.