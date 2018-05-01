Facebook 'çöpçatanlık' yapacak

Veri gizliliği ihlalleri nedeniyle başı ağrıyan Facebook CEO'su Zuckerbeg, sosyal medya ağları için bir 'flört' uygulaması planladıklarını duyurdu.

Sosyal medya sitesi Facebook, "flört" uygulaması planlamayı düşünüyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg bugün yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük sosyal medya ağının insanların romantik ilişkiler kurmasına yardımcı olmaya çalışacağına dönük bir işaret verdi.

Zuckerberg, Facebook'un yıllık F8 konferansında yazılım geliştiricilerine, flört uygulamasının çevrimiçi insanlarla bağlantı kurmada uzmanlaşmış bir şirket için, doğal ve uygun olacağını söyledi.

Şirket, 50 milyon kullanıcıya ait verilerin siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğinin ortaya çıkması sonrası dava süreciyle karşı karşıya kalmış, Zuckerberg ABD Kongresi'nde ifade vermişti.