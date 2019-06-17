Ezan okunurken camı kapatan öğretmen sürgün edildi

Zonguldak’ta Fener Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Murat Durmuş, ezan okunurken camı kapattığı için sürgüne gönderildi.

Zonguldak’ta Fener Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Murat Durmuş'un derste öğrencilerinden “İslami Dönem Türk Edebiyatı ile İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nı karşılaştırmalarını ve farklılıkları yorumlamalarını istediği” ve ders sırasında “ezan okunurken camı kapattığı” ileri sürülerek yapılan şikâyet sonrası “Halkı din ve mezhep ayrımcılığına sürüklediği” gerekçesiyle Çankırı'ya tayin edildi ve meslekte kademe ilerleme cezası verildi.

Cumhuriyet'ten Ali Ayaroğlu'nun haberine göre, Durmuş’un verdiği ifadede “Müfredatta yer alan bu konuları öğrencilerimden yorumlamaları ve karşılaştırmalarını istememden daha doğal bir şey olamaz. Okulun hemen karşısında camimiz var ve ders esnasında ezan okundu. Ben de öğrencilerimin dikkatinin dağılmaması için camı kapattırdım” dediği öğrenildi.

Eğitim Sen Zonguldak Şube Başkanı Orhan Yılmaz, Durmuş’a verilen cezaya tepki göstererek, sürgünden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.