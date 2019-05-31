Eyvah: İstanbul Havalimanı bayrama hazır!

"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı" olduğu söylenen, "bölgedeki en önemli hub olduğu" iddia edilen İstanbul Havalimanı'nın açılışından üç ay sonra bayram trafiğine hazır olduğu duyuruldu. İGA tarafından yapılan açıklamada hazırlığın sırrı da verildi: Bu hafta sonu ve bayram boyunca tam kadro görev başında olacağız.

İGA tarafından yapılan bir açıklamayla İstanbul Havalimanı'nın "ilk Ramazan Bayramı'na hazır" olduğu duyuruldu. Hizmete açılmasından bu yana planlama ve tasarım hatalarından kaynaklanan zorluklar, havalimanı içinde yapılması gereken uzun yürüyüşler, havalimanına ulaşım koşullarıyla ilgili sorunlar ve toplu taşıma araçlarında ortaya çıkan sıkıntılarla anılan İstanbul Havalimanı, önümüzdeki günlerde bir de bayram trafiğini karşılamaya hazırlanıyor.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu gerçekleştirilen hazırlıklar ile ilgili olarak “İstanbul Havalimanı’nda ilk bayramımızı karşılamanın, yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Misafirlerimizin bayram tatili yolcuklarına başlarken havalimanımızda eşsiz bir deneyime adım atmaları, İstanbul Havalimanı’nın gerek mimari, gerek teknoloji ve alt yapı gerekse hizmet anlamında sunduğu tüm farklılıkları yaşamaları, en önemlisi de yolculuklarını rahat ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için İGA ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta sonu ve bayram boyunca tam kadro görev başında olacağız" diyor.



ÜÇ AY ÖNCE AÇILAN HAVALİMANI ŞİMDİ HAZIR (MI?)

İGA açıklamasında dikkat çekici olan öncelikle bu açıklamanın yapılması. Açıklamada "Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı" olduğu söylenen, "bölgedeki en önemli hub olduğu" iddia edilen İstanbul Havalimanı'nın açılışından üç ay sonra bayram trafiğine hazır olmasından daha doğal bir durum yok. Üstelik, son günlerde kriz ve hayat pahalılığı ile ilgili olduğu düşünülen nedenlerle havayollarında yolcu sayılarında önemli düşüşler yaşandığı görülüyor.



TAM KADRO HAZIRSINIZ? İŞÇİYE BAYRAM YOK O ZAMAN

Açıklamanın bir diğer dikkat çekici yanı ise birden çok cümlede vurgulanan bir nokta. Buna göre İGA bayram boyunca tam kadro görev başında olacak.

Plansızlık, tasarım hataları, çevre trafiği, ulaşım sorunları gibi nedenlerle yolculara yaşatılan sıkıntıların bedeli anlaşılan yine çalışanlara ödetilecek.

Öte yandan, havalimanında çalışanların yaşadığı otopark sorunları henüz çözülebilmiş değil. İGA açıklamasında Hasdal yol düzenlemesinin bitirilmesiyle İstanbul Havalimanı yol güzergâhındaki trafik endişesinin de ortadan kalkmış olduğu söylenirken, havalimanına ulaşım halen bir sorun.

