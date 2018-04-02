Evinizde akıllı hoparlör varsa dikkat

Amazon, Apple ve Google tarafından üretilen akıllı hoparlörler, kullanıcılardan topladığı bilgileri kullanıyor...

Akıllı hoparlör üretmekte olan Amazon, Apple ve Google, cihazlarının yalnızca "tuşuna basıldığında" veya gerekli sesli komutlar söylendiğinde ses kaydı yapmakta olduğunu öne sürüyor. Buna karşın şirketler tarafından yapılan patent başvuruları cihazların kullanıcıların yaptığı ya da söylediği şeyleri nasıl kaydedebileceğini ortaya koyuyor.

New York Times'ın haberine göre akıllı hoparlör kullanıcıların konuşmalarını dinleyerek ilgi alanlarını ya da istedikleri şeyleri tespit etmeye çalışıyor, bu verilerin "reklam ve ürün tavsiyelerinde kullanıldığı" öne sürülüyor.

BELİRLİ SÖZCÜKLER TETİKLİYOR

Amazon tarafından yapılan bir patent başvurusunda e-kitap okuyucular ve tabletler de dahil olmak üzere cihazların "sevmek", "almak" ya da "sevmemek" gibi sözcükleri duyduğunda analiz yaptığı ve bunu kullanarak kullanıcılara dair bilgi topladığı görülüyor.

Bu patent uygulamasına dair bir diagram, iki kişi arasındaki telefon görüşmesinin ardından bunlardan birinin hayvanat bahçesi, diğerininse şarap reklamı görebileceğini gösteriyor.

Google tarafından yapılan bir patent başvurusunda da görsel ve duyusal sinyallerin nasıl kullanabileceği tarif ediliyor.

'YARAMAZLIK' YAPTIĞINDA TESPİT EDECEK!

Yapılan Google başvurusunda çocuklar evde "yaramazlık" yaptığında tespit edilebilmesi öngörülüyor. Bunun için konuşma biçimleri analiz ediliyor ve çocuğun varlığını tespit edebilecek ses aralığı belirtiliyor.

Bunun ardından "fısıltıları ya da sessizliği dinleyerek hareketi tespit edebilecek" bir cihazla çocuğun hareketleri izleniyor ve akıllı hoparlör "sözlü uyarı vermesi" için programlanabiliyor.

'SAĞLIĞINI' VE 'RUH HALİNİ' ANLAYABİLEN AKILLI HOPARLÖR

Akıllı hoparlörün "kullanıcının ses seviyesi, nefes alma biçimi, ağlaması" gibi bilgilerle ruh halini belirleyebileceği, "öksürmesi ve hapşırması" gibi bilgilerle de sağlık durumuna dair bilgi sahibi olabileceği aktarılıyor.

Haberde akıllı cihazların giyilen kıyafetler, arama geçmişi ve benzer verilerle "yakındaki bir sinemada Will Smith filmi olduğu" gibi öneriler yapabileceği söyleniyor.

PATENT BAŞVURULARI ŞİRKET AÇIKLAMALARINI YALANLIYOR

Amazon açıklamalarında şirketin "özel hayatı ciddiye aldığı" ve kullanıcıların ses verilerini reklam seçmek için kullanmayacağı öne sürülse de şirketler tarafından yapılan patent başvuruları bunun tersini kanıtlıyor.

Google da patent başvurularına rağmen şirketin "ruh hali, tıbbi geçmiş ya da demografik bilgiler" toplamak için hoparlörleri kullanmadığını savunuyor. Google açıklamasında "Google Assistant ile birlikte gelen bütün uygulamalar mahremiyet akılda tutularak tasarlandı" deniliyor.

'GÖZETİM SİSTEMİ OLDUĞUNU AÇIKÇA GÖRÜYORSUNUZ'

Consumer Watchdog başkanı Jamie Court, kuruluş tarafından yayımlanan patentlerle ilgili araştırmayı aktararak, "Başvuruların kimi bölümlerini okuduğunuzda bunun casus yazılım ve gözetim sistemi olduğunu açıkça görüyorsunuz" diyor.

Jamie Court, şirketlerin akıllı hoparlörleri ve benzeri akıllı cihazları kullanarak "evdeki hayatın nasıl olduğuna dair" veri topladığını belirtiyor.

Mahkemelerin çeşitli davalarda şirketlere yönelttiği ses kaydı talepleriyle verilen veriler de, akıllı cihazların şirketlerin itiraf ettiğinin dışında kayıtlar yaptığını kanıtlıyor.