Everest'te 3 dağcı daha hayatını kaybetti

Everest Dağı'na tırmanan üç dağcının hayatını kaybetmesi sonrası bir hafta içinde ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı.

Everest Dağı'na tırmanan üç dağcının daha hayatını kaybetmesiyle son bir hafta içinde ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı.

Üç dağcının Perşembe günü iniş sırasında bitkin düşüp öldüğü açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, dünyanın en yüksek dağı Everest için Nepal ilkbahar döneminde toplam 381 tırmanma iznini onayladı. Bu izni almak için 11 bin dolar ödemek gerekiyor.

Dün hayatını kaybeden dağcılardan ikisinin 52 yaşındaki Kalpana Das ile 27 yaşındaki Nihal Bagwan adlı Hindistanlı dağcılar olduğu açıklandı.

Fransız AFP ajansına konuşan tur organizatörü Keshav Paudel, Bagwan'ın iniş sırasında "12 saatten fazla sıra beklediğini ve bitkin düştüğünü" söyledi.

65 yaşındaki üçüncü dağcının ise Avusturyalı olduğu ve dağın kuzey Tibet bölgesinde öldüğü belirtildi.

Çarşamba günü ise bir Amerikalı ve bir Hint dağcı hayatını kaybetmiş, İrlandalı profesör Seamus Lawless adlı dağcının ise 16 Mayıs'ta düştükten sonra hayatından umut kesildiği açıklanmıştı.

Geçen yıl bahar döneminde Everest'te toplam altı kişi hayatını kaybetmişti.

Dağa tırmananların ve hayatını kaybedenlerin sayının artması izinlerin sınırlanması çağrısını gündeme getirmişti.