Ev fiyatlarına ilişkin şaka gibi açıklama...

İstanbul'da ev fiyatları inanılmaz artarken, “İstanbul’da konut fiyatları 2011’deki gibi dibi gördü, enflasyonun altında kaldı. En son nokta bu, daha aşağıya inmesi mümkün değil. İddia ediyorum fiyatlar daha fazla düşmez" açıklaması geldi.

Ülke genelinde sürekli artan konut fiyatlarına ilişkin tepki çeken bir değerlendirme geldi.

Asgari ücretin yoksulluk sınırında olduğu Türkiye'de ev fiyatlarındaki artışı düşük bulan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “İstanbul’da konut fiyatları 2011’deki gibi dibi gördü, enflasyonun altında kaldı. En son nokta bu, daha aşağıya inmesi mümkün değil. İddia ediyorum fiyatlar daha fazla düşmez" dedi.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, "artık muhafazakar" evler yapılacağını söyleyen Kurum, "Müteahhitleri uyardık. Artık gereksiz lüks yapılmayacak, müsaade etmeyeceğiz. Mühendisliğe, mimari ve teknik kaliteye önem vereceğiz ama daha muhafazakar ve mütevazı projeler yapacağız. Evlerin içine dahi hamam yapar hale geldik, bu kadarına gerek yok. Lükse sınır maliyetleri yaklaşık yüzde 10 düşürür” ifadelerini kullandı.