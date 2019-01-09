EÜ Ormanı'na 'Millet Bahçesi' projesi Meclis gündeminde: Devlet politikası mı, Rektör'ün işgüzarlığı mı?

soL'un dünkü haberinde gündeme getirdiği Ege Üniversitesi Ormanı'nın 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi projesi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından TBMM gündemine getirildi. CHP'li Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Ege Üniversitesi Ormanı'nın "Millet Bahçesi"ne dönüştürülmesi projesi, TBMM gündemine getirildi.

soL'un dün duyurduğu "proje", CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu üyesi Murat Bakan tarafından soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcsı Fuat Oktay'a soruldu.

'DEVLET POLİTİKASI MI, REKTÖRÜN GÖREVİNE DEVAM ETME ÇABASI MI?'

CHP’li Murat Bakan “Ege Üniversitesi kampüsü zaten her türlü spor tesisiyle, kafeteryalarıyla, yeşil alanlarıyla, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla halka açık. Ormanlık alana göz dikilmesini anlamak mümkün değil. ‘Millet Bahçesi’ projeleri kapsamında otopark, kafeterya, okuma salonları, spor tesisleri, park gibi yapılaşmalar var. Sözü edilen ormanlık alan ise İzmir’in ve Bornova’nın akciğeri. Daha önce de Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’ni ‘Millet Kıraathanesi’ yapacaklarını asılan bir afişle öğrenmiştik. Şimdi de üniversite içindeki ormanına göz diktiler. Kentlerin kültürünü, tarihini, hafızasını ve doğasını yok etmeye yönelik adımlar devlet politikası haline geldi. Ege Üniversitesi’nin ormanına, Bornova’nın akciğerine vurulan bu hançer devlet politikası mı, yoksa rektörün AKP’ye desteğini kanıtlama ve görevine devam etme çabasının ürünü mü?” diye konuştu.

‘AKADEMİYİ YOLA DİZMESİYLE DEĞİL, BAŞARISIYLA GÜNDEM OLSUN’

Ege Üniversitesi’nin akademik başarılarından çok Rektör Necdet Budak’ın faaliyetleriyle gündeme geldiğini söyleyen Bakan, “Ege Üniversitesi, rektörünün Cumhurbaşkanı’nı karşılamak için üniversitenin 382 akademik ve idari çalışanını yola dizmesiyle gündeme geliyor. Ağaç kesmesiyle, bina yıkmasıyla, kampüsü böleceği iddialarıyla gündeme geliyor. Biz Ege Üniversitesi’nin bilimsel çalışmalarıyla konuşulmasını, uluslararası başarı sıralamalarında üst sıralarda yer almasını ve adını dünyaya akademik başarılarıyla duyurarak gündeme gelmesini istiyoruz ve bekliyoruz” dedi.

İŞTE O SORULAR

CHP'li Murat Bakan'ın Fuat Oktay'a yönelttiği sorular şöyle: