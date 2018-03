Et ve süt ürünlerine zam geliyor: Yakında süt de ithal edilecek...

Hayvan yemlerine art arda zam gelmesi sonrası şimdi de et ve süt ürünleri zamlanacak.

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım, "Son bir ayda hayvan yemine iki kez zam geldi. Üçüncü zam kapıda. Bugüne kadar yapılan iki zam ile fiyat yüzde 13-14 arttı. Gelecek olan zamla birlikte yemde son bir aydaki fiyat artışı yüzde 20'ye ulaşacak" derken, şu ifadeleri kullandı:

Yakın gelecekte fiyat düşüşü beklemediklerini vurgulayan yem sanayicileri: "Yüzde 50 dışa bağımlılık yem fiyatlarının artmasındaki en büyük etken. Bu bağımlılık bir iki günde değiştirilecek bir durum değil. Uzun vadeli tarım politikası gerektiriyor. Şu anda yapılabilecek en akılcı şey, kaba yem tarafında üretimi artırıcı çalışmalar yapmaktır" görüşünü savunuyor.,

***

Çiğ süt üreticileri yem fiyatındaki artışın altında ezildiklerini belirterek, yem fiyatı artarken çiğ süt fiyatının belirlenen referans fiyatın altında kaldığını bu şartlarda üretimin sürdürülmesinin çok zor olduğunu ifade ediyor. Kırmızı et fiyatının cazip olması nedeniyle inek kesiminin arttığını belirten çiğ süt üreticileri, sütte yeni bir krizin kapıda olduğunu, önlem alınmazsa, birçok çiftliğin kapanacağını ve Türkiye'nin süt ithal etmek zorunda kalacağını söylüyor.

***

Yem fiyatındaki artış, çiğ süt fiyatlarına yansımasa da, yoğurt, ayran, peynir, tereyağı gibi süt ürünleri ile et ve et ürünleri fiyatını artırıyor. Üreticide ucuz olan et ve süt tüketiciye pahalıya satılıyor. Üretici para kazanamadığı için üretim yapmakta zorlanırken, tüketici ise bütçesinden daha yüksek pay ayırarak et ve süt ürünleri tüketmek zorunda kalıyor.