Et ve Süt Kurumu levrek tarifinden şarabı çıkardı

Et ve Süt Kurumu’nun resmi internet sitesinde yer alan levrek tarifindeki 'Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider' ifadesi kaldırıldı.

Et ve Süt Kurumu’nun internet sitesinde yer alan levrek tarifindeki “Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider” ifadesi kaldırıldı.

Dün sosyal medyanın gündemine gelen konulardan biri de, Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinde yer alan levrek tarifi idi. Levrek balığının tanıtıldığı bir yazıda, "Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider" ifadesi bulunuyordu.

Söz konusu ifade, levrek tarifinin sosyal medyada konuşulması üzerine alelacele kurumun internet sitesinden kaldırıldı. Fakat arama motoru Google'dan bu ifade henüz çıkmadı.

​Sözcü'nün ulaştığı Et ve Süt Kurumu yetkilileri konuya ilişkin bir açıklama yapmazlarken dün sitede güncelleme yapıldığı bilgisi doğrulandı.

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