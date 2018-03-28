Esnaf, içki satışı yasağına iki saat erteleme istiyor

Saat sınırının içki tüketimini düşürmediğini, kendilerini mağdur ettiğini belirten esnaf, işlerinin düzelmesi için devletten destek bekliyor. Esnaf, 22.00'de başlayan içki satış yasağının iki saat ertelenmesini talep ediyor. Yasağın tamamen kaldırılmasını isteyen esnaf oranıysa yüzde 56,2.

Türkiye'de 2013'te yürürlüğe giren 6487 sayılı yasa değişikliğiyle alkollü içki satışı konusunda getirilen sınırlamanın perakendeci esnafa olan etkileri ölçüldü. Saat sınırının içki tüketimini düşürmediğine, kendilerini mağdur ettiğine vurgu yapan esnaf, işlerinin düzelmesi için yasağın iki saat ertelenmesini istedi.

Dünya'dan Selenay Yağcı'nın haberine göre GMonitör'ün Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun ve Tekirdağ'ı içeren 21 ilde 4 bin 691 kişi ile yüzyüze görüşerek yaptığı araştırma sonucunda esnaf, mağduriyetlerini dile getirdi.

Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) tarafından yetkilendirilmiş perakende satış noktalarının yüzde 90.3'ü, saat 22.00'den sonra getirilen içki satış yasağını desteklemediğini belirtirken, bu oran turizm bölgesinde yüzde 91.1 olarak gerçekleşti.

ESNAFIN YÜZDE 56,2'Sİ "YASAK KALKSIN" DİYOR

İşletmelerin yüzde 56.2'sı uygulamada bir değişiklik olması durumunda yasağın tamamen kaldırılmasını talep ederken, yüzde 38.8'i yasağının daha ileri bir saate alınmasını tercih etti. Eğer saat yasağı kaldırılmaz ancak bir değişiklik yapılırsa, işletmelerin yüzde 41.2'si saat 24.00'ü, yüzde 25.7'si saat 02.00'yi tercih etti.

Turizm bölgesinde işletmelerin ise yüzde 27.8'i saat 02.00'yi uygun buldu. İşletmelerin yüzde 88.6'sı 2013'te yapılan bu düzenleme sonrasında gelirinin düştüğünü belirtti. İşletmelerin yüzde 70.3'ü, yakın çevresinde ya da bilgi sahibi olduğu kadarıyla, dükkanını kapatan/iflas eden esnaf olduğunu söyledi.

"KAÇAK İÇKİ SATIŞLARI TAVAN YAPTI"

Bir içki satışı yapan esnaf, içki tüketiminin düşmediğini belirterek, "Aksine insanlar merdiven altına yöneldi. Kaçak içki satışları tavan yaptı. Bulgaristan'dan Gürcistan'dan kaçak içkiler piyasada dolanıyor. Korsanla mücadele gücümüz de zayıfladı" diye konuştu.

Sınırlama kalkmasa bile ileri saat ertelenmesini talep eden esnaf, özellikle havanın geç karardığı günlerde taleplerin hep saat 22.00'den sonra geldiğini de kaydetti.