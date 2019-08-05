Eskişehir’den Ayvalık cezaevine gönderilen hasta mahkum 10 gün içinde yaşamını yitirdi

Eskişehir Çifteler Cezaevi’nden Ayvalık Cezaevi’ne nakledilen şeker, kalp ve tansiyon hastası mahkum Aynur Uyar’ın hayati tehlikesi olmasına rağmen tahliye edilmemesi hayatına mal oldu. Ailesinin tüm taleplerine karşın izne bile çıkarılmayan Uyar, Ayvalık Cezaevi’ne nakledildikten 10 gün sonra, 19 Temmuz’da yaşamını yitirdi.

Eskişehir Çifteler Cezaevi’nden Ayvalık Cezaevi’ne nakledilen şeker, kalp ve tansiyon hastası mahkum Aynur Uyar’ın nakledildikten sadece 10 gün sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Aynur Uyar’ın hasta olmasına rağmen izne çıkarılmadığını ve cezaevinde gerekli tedavisi yapılmadığını aktardı. Ayvalık Cezaevi’ndeki hak ihlallerini bu ‘cinayet gibi ölümden’ önce Meclis gündemine taşıdığını belirten Çakırözer, “Uyardık ama karşılık bulamadık, önlem alınmadı. Şeker, kalp ve tansiyon hastası Uyar cezaevindeyken durumunun daha da kötüleşti, buna rağmen hastaneye götürülmedi ve rapor verilmedi, Uyar göz göre göre ölüme terkedildi” dedi.

TALEPLERE RAĞMEN İZNE ÇIKARILMADI, HASTANEYE GÖTÜRÜLMEDİ

Eskişehir Çifteler Cezaevi’nden Ayvalık Cezaevine nakledilen hasta mahkum Aynur Uyar’ın ailesi ve avukatıyla iletişime geçen Çakırözer, Uyar’ın cezaevinde yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Uyar’ın Çifteler Cezaevi’ndeyken sıkıntılar yaşadığını, ailesi ve avukatının izne çıkarılmasına ilişkin defalarca talepte bulunduğunu aktaran Çakırözer, “Ailesi, hasta mahkum Uyar’ın Ayvalık Cezaevi’ne naklinden sonra sağlık durumunun daha da kötüleştiğini, bir ayağının kangren olduğunu söylüyor. Nakil işlemleri yapılmadan önce hastaneden rapor için talepte bulunuluyor ama izin raporu verilmiyor. Şeker, tansiyon, kalp hastası bu kadın nakledildiği Ayvalık Cezaevi’nde 2. katta yatırılıyor. Cezaevine naklinden 10 gün sonra fenalaşan Uyar, hastaneye kaldırılıyor ama durumu kötü olmasına rağmen sabah tekrar cezaevine getiriliyor. O sırada cezaevi idaresince apar topar izne çıkarılıyor ve ailesine gelin alır deniliyor. Ama aile gidene kadar mahkum Uyar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiriyor” dedi.

MECLİS’TEN UYARDIK ÖNLEM ALINMADI

Kapatılan Eskişehir Çifteler Kadın Açık Cezaevi’nden Ayvalık Cezaevi’ne 135 kadın ve 8 çocuğun nakledilmesinin ardından Ayvalık Cezaevi’ndeki hak ihlalleri ile ilgili uyarıda bulunduğunu anımsatan Çakırözer, “Aynur Uyar’ın ölümünden önce uyarmıştık. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e soru önergesi vermiştik ama karşılık bulamadık. 3 gün sonra da bu cinayet gibi ölüm gerçekleşti, Uyar göz göre göre ölüme terk edildi” dedi.

BAKAN GÜL’E ÇAĞRIDA BULUNDU

Çakırözer Adalet Bakanı Gül’e yaptığı çağrısında hasta mahkum Aynur Uyar’ın şüpheli ölümüne ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini ve sorumlular hakkında derhal işlem yapılmasını da istedi. Çakırözer, “Cezaevleri alarm veriyor. Hak ihlallerine ilişkin iddialar her geçen gün artıyor. Sorun giderek derinleşiyor. Acilen önlem alınmalı, sorumlular tespit edilmeli” dedi.

NEDEN RAPOR VERİLMEDİ?

Hasta mahkum Aynur Uyar’ın şüpheli ölümünü Meclis gündemine taşıyan Çakırözer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı: