AKP'nin 14 şeker fabrikasını satma kararına tepkiler sürüyor. Eskişehir'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yürüyüş düzenlendi.

Hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası fabrikaların bulunduğu illeri dolaşan CHP Komisyonu'nun son durağı Eskişehir oldu.

Milletvekillerinin, çeşitli dernek ve sendikaların katılımıyla Eskişehir Doktorlar Caddesi'nde şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı yürüyüş düzenlendi.

"Şeker vatandır, vatan satılamaz" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından bir açıklama yapıldı.

Ağbaba tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir aydan beri yollarda, illerde Türkiye'yi gezerek Türkiye'de şeker fabrikalarının satılmaması için mücadele ediyoruz. Şeker fabrikası çalışanları korkusuzca direnmeye devam ediyor. Şimdi Meclis'te konuşuluyor, birileri ittifak yapıyor. Gelecekleri için, 2019 için bir ittifak yapıyorlar. İttifakın ismi 'Cumhur İttifakı'. Şunu övünerek belirtmek istiyorum: O 'Cumhur İttifakı' değil, o ittifakın ismi korku ittifakı, koltuk ittifakı. Meydanlarda, gittiğimiz her yerde, ilk gittiğimiz fabrika Alpullu'dan son gittiğimiz Eskişehir Şeker Fabrikası'na kadar bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta herkes var. Bu ittifakta sağcılar, solcular; siyasi görüş ayrımı yok bu ittifakta. Bu ittifakın amacı, şekeri kurtarmak. Bu ittifakın adı, 'şeker ittifakı', bu ittifakın adı ekmek ittifakı, bu ittifakın adı vatan ittifakı, vatan. Şekeri savunmak, vatanı savunmaktır. Şekeri savunmak evlatlarımızı savunmaktır. Şeker fabrikalarının zarar ettiği yalan, külliyen yalan."

Eyleme Haziran Direnişi günlerinde Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile çok sayıda yurttaş katıldı.