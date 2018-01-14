Eskişehir'de kömürlü termik santral protestosu

Eskişehir Alpu ovasında kurulması planlanan kömürlü termik santralin bir çevre cinayeti olduğunu savunan Eskişehirliler, bugün soğuk havaya rağmen bir araya gelerek "Kömürlü termik santral istemiyoruz" dedi.

Eskişehir'de yapılması planlanan kömürlü termik santral, kentte bir kez daha protesto edildi.

Bugün soğuk havaya rağmen yüzlerce yurttaş termik santrali protesto için "Kömürlü Termik Santrali İstemiyoruz" pankartı arkasında toplandı.

Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu'nun çağrısı ile yapılan eyleme birçok siyasi parti, sendika ve kitle örgütü de destek verdi.

DİSK Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Milletvekili Utku Çakırözer konuşma yaptığı eylem, Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinin oluşturduğu Eko Show Grubunun konseriyle sona erdi.