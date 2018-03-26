Eski patrona 'güllerle' uğurlama

İşten çıkarılacak gazetecilerin listeleri hazırlanmaya başlamışken Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet’ten güllerle uğurlandı. Doğan grubu, Türkiye'de "sermaye gazeteciliği"nin en önemli mimarları arasında yer alıyordu. Sosyal medyaya da taşınan sevgi gösterileri gazetecilik adına düşündürücü...

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, gazetesiyle bugün vedalaştı. "Vuslat Hanım sizi çok seviyoruz" pankartının asıldığı Hürriyet binasında güller de eksik edilmedi.

Ayrılık töreninin yapıldığı saatlerde Vuslat Doğan Sabancı'nın yakın arkadaşı olan Melis Alphan da istifasını duyurdu.

Kulislerde çok sayıda çalışanın işten çıkarılacağı konuşuluyor. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük birkaç gün önce Hürriyet'ten ayrılacakların listesini yayımlamıştı. Bugün ise yönetim Demirörenlere geçmeden 150 kişinin işine son verileceği iddia edilmişti.

Yüzlerce gazeteci işsizlik tehdidiyle karşı karşıya iken, bazı gazete çalışanlarının Vuslat Doğan Sabancı'ya yapılan uğurlamayı sosyal medyada paylaşması ise tepki çekti.