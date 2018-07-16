Eski eşine pusu kurup 13 yerinden bıçakladı

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, çocuklarıyla birlikte yaşadığı apartmanda eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Apartmanda pusu kuran adam, eski eşini 13 yerinden bıçakladı.

İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, çocuklarıyla birlikte yaşadığı apartmanda eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Apartmanda pusu kuran adam, eski eşini 13 yerinden bıçakladı

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Eski eşi N.Ö.’yü sürekli rahatsız eden S.G., bugün iki çocuk annesi eski eşi evinde otururken apartmana girdi. Apartmanın bodrum katına inen merdivenlerinde saklanan S.G., eski eşinin evden çıkmasını bekledi. Bir süre sonra oturduğu daireden çıkarak apartman kapısına yönelen N.Ö., eski eşi S.G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

13 yerinden bıçaklanan kadın, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi devam ederken, polis olayın ardından kaçan S.G.’yi arıyor.