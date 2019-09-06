Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca ikinci kez serbest bırakıldı

Aksaray’da eşini öldürmeye giderken annesinin ihbarıyla yakalanan Koray Ç., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıktan sonra ikinci kez serbest bırakıldı.

Aksaray’da eşi Kezban Ç. ile kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.’yi öldüreceğini söyleyip yola çıkan ve annesinin ihbarıyla kent girişinde otomobilinde otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ile yakalanan Koray Ç. serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Koray Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol getirilerek ikinci kez serbest bırakıldı.

'BENİ VURMAYA GELİYORDU'

Kezban Ç. “En son telefonla aradı, ablamlardaydım. Telefonda hakaretler ve küfür etmeye başladı. Tansiyonum düştü, bayılmışım. Beni vurmaya geliyordu. Allah'a şükür yakalandı. Tutuklanacak demişlerdi, niye serbest kaldı anlamadım. Ölmek istemiyorum. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum” dedi.

‘BEN DE ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM’

Kezban Ç., “İki oğlum var ve hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin maddi durumu yok. Kimseye yük olmak istemiyorum. Devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum" diye konuştu.

