Eşini kemerle dövüp parmağını kıran adama 8 yıl hapis cezası verildi

İzmir’de eşini kemer ve oklavayla dövüp parmağını kıran Uğur C., 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Ceza alan sanık duruşmaya gelmedi.

İzmir’in Buca ilçesinde, iki çocuklu S.C., gördüğü şiddet nedeniyle iki sene önce evi terk etmek için mahalledeki bir emlakçıdan yardım istemişti. Eşi Uğur C. ise tanımadığı bir numarayla mesajlaştığı bahanesiyle eşine şiddet uyguladı. Eşini oklava ve kemerle döven Uğur C. genç kadının parmağını da kırdı.

Uğur C.’ye 27 yıl üç aya kadar hapis talebiyle dava açılırken, ilk duruşmaya kadar tutuklu kaldı.

İzmir 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın karar duruşmasına S.C., Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ve tarafların avukatları katılırken tutuksuz sanık Uğur C. ise duruşmaya katılmadı.

SANIK EZİYET SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Dava sonucunda Uğur C., ‘cebir ve tehdit ile kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan dört yıl ceza alırken ‘kasten yaralama’ suçundan dört yıl dört ay 15 gün hapis cezası verdi.

Uğur C., ‘hakaret’ suçundan da 90 gün ceza aldı ancak ceza 1800 lira para cezasına çevrildi. Sanık Uğur C.’ye, ‘tehdit’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, ‘eziyet’ suçundansa beraat çıktı.

Toplamda sekiz yıl dört ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı, ayrıca işlediği suçun niteliği göz önüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı belirtildi. Yargılama sırasında tahliye edilen sanık, cezasının kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.