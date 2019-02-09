Esenyurt'ta Suriyelilere saldırı: İşyerleri tahrip edildi

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Bağlarçeşme Mahallesi’nde ikamet eden Suriyeli sığınmacılar ile aynı mahalleli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Bağlarçeşme Mahallesi’nde ikamet eden Suriyeli sığınmacılar ile aynı mahalleli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bıçak ve sopların kullandığı kavgada Suriyelilere ait dükkanlar tahrip edildi. Kavga sonucunda yaralananların olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde olay yerine gelen polisin kavgayı ayırmak için gaz kullandığı görüldü. Görüntülerde toplanan kalabalığın "Burası Türkiye" sloganı attığı ve sık sık "tekbir" sesleri duyuluyor.

İlçe merkezinde TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri bekletilirken, gerginlik ise devam ediyor. Olay yerine gelen polisin meydanı ablukaya alarak giriş ve çıkışlara müsaade etmediği aktarıldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan olay yeri görüntüleri şu şekilde: