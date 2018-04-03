Erzurum'da yüzlerce göçmen alıkonuldu

Erzurum'da Afganistanlı ve Pakistanlı yüzlerce göçmen polis ekiplerince alıkonuldu.

Erzurum'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce göçmenin alıkonulduğu açıklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali yakınında göçmenlerin gruplar halinde yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekiplerce bu alanda ilk etapta yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 250 göçmen alıkonuldu.

Ekiplerin sabah saatlerinden itibaren bölgede yaptıkları çalışmalar sonucu alıkonan göçmen sayısı yaklaşık bine ulaştı.

Otobüslerle Gölbaşı ve Gürcükapı polis merkezlerine götürülen göçmenler, haklarında yasal işlem yapılması için Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.