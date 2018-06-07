'Erken doğum riski, kan testiyle anlaşılabilecek'

Yeni bir bilimsel çalışma, kan örnekleri aracılığıyla prematüre doğumları tahmin etme şansı olabileceğini öngörüyor.

Yeni bir bilimsel araştırma, hamile bir kadının erken doğum riski altında olup olmadığını, kan testi ile öngörmenin mümkün olduğunu iddia ediyor.

Çalışmaya göre, gelişmekte olan bebeğin haftası ile bir kadının erken doğum yapma riski altında olup olmadığı, annenin kanında DNA'nın tek iplikçikli kuzeni olan serbest yüzen RNA'yı veri alan bir test kullanılarak araştırılabilecek.

Çalışmacılar, araştırmanın sadece az sayıda katılımcıya dayandığını ve henüz klinik çalışmalarda kullanılmadığını söylese de, bulgular erken doğum riskini tanımlamak için mevcut testlerin girişimsel ve pahalı olmasından ötürü umut vaat ediyor.

Science dergisinde yayınlanan araştırma, hamilelik sırasında 31 kadından haftalık olarak alınan kan örneklerinin, bebeğin haftasını tahmin etmeye olanak tanıyan bir model oluşturmak için nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor.

ULTRASONA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Hem ikinci hem de üçüncü trimesterde alınan kan örnekleri, bebeğin haftasını yüzde 45 olarak doğru tahmin etmiş. Buna karşılık, gebeliğin ilk trimesterinde yapılan ultrasonografi, 31 kadın için yüzde 48 oranında doğru zamanı öngörmüş.

Şu anda gebelik haftası genellikle ultrasonografinin pahalı tekniği kullanılarak tahmin edilebiliyor, bu da ilk trimesterden sonra daha az doğru oluyor ve bir kadının son periyodu hakkındaki bilgisi yanlışsa - ki bu yanlış olabilir- daha az net sonuç veriyor.

Ekip, her biri erken doğum riski yüksek olan başka bir küçük gebe grubundaki kan örneklerinden elde edilen verilere dayanarak yedi serbest yüzer RNA'yı içeren bir test daha yaratmış. Test, doğumdan iki ay öncesine kadar alınan kan örneklerini kullanan 23 kadına daha uygulandığında, doğumu erken yapacak olan beş kadından dördünü kesin olarak saptadı, ancak haftasında doğum yapanların yüzde 17'sini yanlış tahmin etti.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmasının ortak yazarı Dr. Mads Melbye, “Gerçekten son sonuçlara ulaşmak için bu testi uygulamadan önce daha büyük bir çalışma yapmamız gerekiyor” dedi ve testin etkileyici sonuçlar sunsa da, ancak bir kaç yıl sonra kullanılabilir hale geleceğini belirtti.