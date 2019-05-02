Erik çekirdeği attığı için 11 yaşındaki çocuğu darp eden sürücü tutuklandı

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Aracına erik çekirdeği attığı için bir çocuğu darp ettiği belirtilen sürücü salı günü gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Karara itiraz eden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklana istemi bugün kabul edildi. İtiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şahıs yeniden gözaltına alındı.

Şüpheli U.Ö hakimlikteki beyanında, “Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olacağını söyleyince ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Zaten çocukları bırakacaktım. Çok pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde arkadaşlarıyla erik yiyen 11 yaşındaki çocuk çekirdeklerini yola attı.

Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi. Çekirdeği taş sanan adam çocuğu kovalayıp yakaladı.

İlk önce yumruk atan U.Ö. yere düşen çocuğa daha sonra tekmeledi.