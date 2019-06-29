Ergene’de çevreye asit yayılmasına neden olan tesis ruhsatsız çıktı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde dün gece deposunda bir tankerin patlamasının ardından çevreye asit yayılan tesis ruhsatsız çıktı. Tesisin kapatıldığı duyuruldu.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde dün bir asit tankerinin patladığı ve çevreye yayıldığı tesis ruhsatsız çıktı.

Tekstil ve kimyasal madde üretimi yapan tesis ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kimyasal depolama faaliyeti yapılan, tekstil ve kimyevi madde üretilen tesiste 10 ton kapasiteli formik asit tankının patladığının ve içindeki 9 ton asidin çevreye yayıldığının beyan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Yapılan incelemede tesis etrafında rahatsız edici (geniz yakan ve göz yaşartan) koku yayılmakta olduğu görülmüştür. Asidin döküldüğü alanlara kum, toprak, talaş ile absorbe etme işlemi uygulanmıştır. Yola yayılan asit de seyreltilerek arındırılmıştır. Cuma sabahı olay yerine tekrar gidilerek tesisten etrafa yayılan ve absorban maddeler ile kontrol altına alınan atıkların, tehlikeli atık lisanslı bertaraf tesislerine taşınması tamamlandı. Yaklaşık 40 ton asitle kontamine olan absorban lisanslı tesise bertaraf edilmek üzere taşındı. Tesiste yapılan değerlendirmede; tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında da Belediye başkanlığınca kaçak olan tesisi Yapı Tatil Zaptı düzenlendi.”

Dün gece büyük bir paniğin yaşandığı ve asitle temas eden bir çocuk ile ailesinin hastaneye kaldırıldığı mahallede yaşayanlar, tesisin kapatılması taleplerini daha önce de dile getirdiklerini ancak dikkate alınmadıklarını söylemişti.

