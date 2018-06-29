Eren Erdem'in tutuklanmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in tutuklanmasına yönelik ilk açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Erdem'in tutuklanmasının adaletsiz bir uygulama olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Eren Erdem 'in normalde duruşması 19 Eylül'de yapılacaktı. Mahkeme böyle karar vermişti. Bizim adli geleneklerimiz tamamen devre dışı bırakılarak öne alındı. Milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek de ilgileniyor. Şu bir gerçek; yargı bağımsız olmadığı ve talimatla görev yaptığı için 19 Eylül'e bir hakim gün vermiş, kimsenin yurt dışına kaçacağı yok, pasaportuna el konulmuş vaziyette zaten. Yurt dışı yasağı da var. Neden erkene alıyorsunuz? Hangi gerekçeyle erkene alıyorsunuz? Olay eski bir olay. Yeni bir olay olur da onun üzerine dava açarsınız. Olay eski bir olay. Eski bir olay dolayısıyla sabaha karşı evini basıyorsunuz, gözaltına alıyorsunuz, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıyorsunuz. Tutukluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Talimatla oluyor. Yargının yaptığı açık ve net talimatla bu kararı aldığı, duruşmayı erkene çektiği talimatla olduğu açık ve net belli oluyor'' dedi.