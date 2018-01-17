Erdoğan'la fotoğrafını gösterip dolandırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektiren Uğur Akkuş, bu fotoğrafı kullanıp tam 20 milyon dolarlık dolandırıcılığa imza attı.

Sabah gazetesinden Dilek Güngör, konuyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

Son dönemde yeni yeni işadamları türedi.

Bakıyorsunuz, adamın hiçbir üretimi, dişe dokunur ticareti veya yatırımı yok.

Elinde bir tek -o da hasbelkader- otel lobisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Başbakan Binali Yıldırım'la ya da kabine üyeleriyle çektirdiği fotoğraf var.

Hani eskiden 'Hamili kart yakinimdir' diye dolaşanlar var ya... Onun gibi bu fotoyu alıp kartvizit gibi dolaştırıyorlar.

Yabancı yatırımcı avlamaya çalışıyorlar.

Geçenlerde bir sohbet sırasında tam da böyle bir şeye şahit oldum ve şok yaşadım. Bana anlatan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt seyahatinde kendisiyle fotoğraf çektiren bir işadamından bahsetti. O kişi, Kuveyt Emiri Şeyh el ailesinden Meclis Başkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraflarını gösterip ortak yatırım için masaya oturmaya ikna etmiş! Fakat olan Kuveytliler'in 20 milyon dolarına olmuş!

Ben "Pes!" derken Cumhurbaşkanı'nın olayı fark edip konuya el attığını söylediler.

Haber kaynağım işadamının ismini açıklamadı.

Ama ben işin peşini bırakmadım. Bu kişinin Uğur Akkuş olduğunu öğrendim.