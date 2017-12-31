Erdoğan'ın yeni yıl programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta Paris'e gideceği açıklandı.

Erdoğan'ın yeni yıla ilişkin ilk programı belli oldu.

5 Ocak'ta Fransa'ya gidecek olan Erdoğan'ın bu gezideki görüşmelerinde Ortadoğu'daki son durumun ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkisinin ele alınacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın Paris ziyaretiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak, 5 Ocak 2018 tarihinde Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron’la ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacaklardır"