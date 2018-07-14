Erdoğan'ın kuzeninden ilginç paylaşım: Sıra Cem Küçük'e mi geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, Adnan Oktar operasyonuyla ilgili dikkat çeken bir tweet paylaştı... Bu tweet sonrası akıllara 'Sıra Cem Küçük'e mi geliyor' sorusu geldi. Adnan Oktar, Cem Küçük için 'O delikanlı yalnız değil, onun kılına tüyüne dokundurtmayız, ona dokunanın kolunu bacağını kırarız' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er, Adnan Oktar operasyonuyla ilgili dikkat çeken bir tweet paylaştı...

Cengiz Er, operasyonun "FETÖ" ile mücadele kapsamında yapıldığını belirterek, “Adnan Oktar operasyonunun 'FETÖ' ile mücadele kapsamında yapıldığı ve yürütüldüğü bilgisi geldi bana. Eğer durum böyleyse vahim sonuçları olacak gibi görünüyor. Bazı Reis'çi gibi görünen kripto gazetecilerin zavallı hallerine de tanık olacağız. Pislik herifler...” ifadelerini kullandı.

Er'in mesajlarının ardından birçok kişi "Cem Küçük'ten bahsediyor" yorumunda bulundu.

Bu tweet sonrasında akla ilk olarak Cem Küçük geldi. Öyle ki Adnan Oktar, Cem Küçük için, "O delikanlı yalnız değil, onun kılına tüyüne dokundurtmayız, ona dokunanın kolunu bacağını kırarız" demişti.

Cem Küçük de bir televizyon programında Adnan Oktar'dan "Hocamız" diye bahsetmişti.

İktidara yakın isimler de Cem Küçük’ün Adnan Oktar’a yakınlığını birçok kez kaleme almıştı.