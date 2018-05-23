'Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum' diyen Yağcı, ilk sırayı kaptı

'Recep Tayyip Erdoğan gel kapımda temizlikçi ol dese, gider temizlikçilik yaparım' sözleriyle tanınan Bilecik'in belediye başkanı Selim Yağcı, ilk sıradan milletvekili adaylığını kaptı.

Milletvekilliği adaylığını düşünebileceğini “Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel benim kapımda temizlikçi ol’ derse, gider temizlikçilik yaparım” sözleriyle anlatan Bilecik’in AKP’li belediye başkanı Selim Yağcı, ilk sırada milletvekili adayı.

2004 yılında seçilen ve üç dönemdir görevde olan Yağcı, mart ayındaki encümen toplantısında bundan sonra milletvekili adaylığını da düşünebileceğini söylemişti.

Yağcı şöyle devam etmişti: “Recep Tayyip Erdoğan ‘Gel Selim, benim kapımda temizlikçi ol’ derse, temizlikçilik de yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım. Biz bu yola baş koymuş insanlarız.”

Yağcı, AKP’nin iki adayla yarıştığı Bilecik’te ilk sıradan aday gösterildi.