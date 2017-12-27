Erdoğan'ın istediği adaya ne yapılacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde istediği adaya, sivil ve askeri gemilerin bakımı için bir rıhtım inşa edileceği öğrenildi.

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandour, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Sevakin liman kentiyle ilgili, Türkiye’nin Kızıldeniz kıyısındaki bu liman kentini yeniden onaracağını, sivil ve askeri gemilerin bakımı için bir rıhtım inşa edeceğini belirtti.

İngiliz Reuters ajansının haberine göre Bakan Ghandour, Sevakin’in restorasyonuna dair anlaşmaya Erdoğan’ın Sudan temasları sırasında varıldığını söyledi.

Ghandour, iki ülke arasında varılan anlaşmanın ‘her türlü askeri işbirliği ile sonuçlanabileceğini’ de sözlerine ekledi.