Erdoğan’ın dostu Remzi Gür, ‘müze yapacağım’ diye aldığı araziyi nargile kafe yaptı

Erdoğan’ın dostu ve sponsoru olarak tanınan Remzi Gür’ün İstanbul Beykoz’da Göksu Kasrı’nın kalıntılarının bulunduğu arkeolojik kazı alanında ‘müze yapacağım’ diye kiraladığı araziyi ‘nargile kafe’ yaptığı ortaya çıktı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın arkadaşı ve "çocuklarının yurtdışında okumasının sponsoru" olarak tanınan Ramsey Giyim’in sahibi Remzi Gür’ün, İstanbul Beykoz’da arkeolojik kazı alanını “müze yapacağım” diye kiraladıktan sonra nargile kafe yaptığı ortaya çıktı.

Dost Beykoz adlı yerel gazetenin 20 Nisan tarihinde yayımladığı haberde Göksu Kasrı kalıntılarının bulunduğu araziyi müze yapma sözüyle kiralayan Remzi Gür'ün araziye kaçak inşaatla nargile kafe yaptırdığı duyuruldu. Gür'ün ayrıca kafeterya için imar barışından yaralanmak için müracaatta bulunduğu da kaydedildi. Öte yandan kaçak kafeye Beykoz Belediyesi'nin işletme izni verdiği ve kafeteryada "nargile keyfi"çin başladığı belirtildi.

Remzi Gür araziyi kiralarken, geçmiş dönemde o alanda yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında bulunan taş eserleri ve kendisinin değişik yerlerden satın aldığı tarihi nitelik taşıyan parçaları sergileyeceklerini söylemiş, müzenin adının da “Remzi Gür Vakfı Müzesi” olacağını ifade etmişti.

Ancak araziye kaçak nargile kafe inşa edildi ve ruhsatı bile alındı. Göksu Deresi Göztepe mevkiinde kalan, iş adamı Remzi Gür tarafından, müze yapmak amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanan 1. Derece Arkeolojik kazı alanında kaçak bir şekilde yapılan kafeterya inşaatı tamamlandı.

Göztepe Mahallesi sınırları içinde kalan, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 5 Parsel, 51 Ada ve 15. Pafta üzerinde yapılan kaçak kafeterya inşaatının yapımını ise Mustafa Gürkan’ın Başkan olduğu yönetimde yer alan AKP Beykoz İlçe Yönetim Kurulu üyesi Resul Rençber üstlenmişti.

2018 yılı temmuz ayında, başlayan kaçak inşaat Dost Beykoz gazetesince gündeme getirilmiş ve Beykoz’da ciddi tartışmalara neden olmuştu. Remzi Gür ile yakınlığı bilinen aynı zamanda “Kastamonulu olmalarıyla da ayrı bir dayanışmaları olan” dönemin AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Sadettin Çay tarafından yapılan kaçak kafeteryadan, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek haberi olmadığını açıklamış ve inşaatı mühürlemiş ancak mühürlü olmasına karşın inşaatın sürmesine göz yummuştu.

İnşaatın kaçak olarak yapılmasının yarattığı tartışmalar sonucunda, Remzi Gür’ün söz konusu kaçak yapıyı imar barışı kapsamına aldırmak için müracaatta bulunduğu söylenmişti.

MÜZE BAHANE NARGİLE ŞAHANE

Eski AKP İl Yöneticisi Sadettin Çay ve İlçe Yöneticisi Resul Rençber’in, dönemin Beykoz Belediye Meclis üyesi Muharrem Kaşıtoğlu’nun da destekleriyle başladıkları kaçak inşaat tamamlandı ve kafeterya olarak ticarete başladı.

Müze olarak Beykoz halkına kültür hizmeti vereceği söylenen yerde nargile satılıyor. Adının QADRAJ Cafe ve Restaurant olarak belirlendiği kaçak kafeteryaya eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in giderayak işletme ruhsatı verdiği söyleniyor.

Öte yandan AKP’li yeni belediye başkanı Murat Aydın’a yakın gözüken Dost Beykoz gazetesinin İmtiyaz Sahibi Kader Gür de yaptığı açıklamaysa dikkat çekici.

Gür “Bu tarz hukuksuz işlerin AK Parti kimliği taşıyan insanlarca yapılması çok ciddi bir tartışma konusudur. Bunlar asla kabul edilebilecek şeyler değildir" diyor ve ekliyor: "AK Parti bir siyasi kurum olarak değil, maalesef bir şirket olarak görülmüştür. Bunların hesabı sorulmalıdır. Yaşanan bu izahsız durum maalesef bugün AKP’nin kendisini sorgulaması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi olmakla birlikte, eğer buraya Beykoz Belediyesi tarafından işletme ruhsatı verilmişse, derhal iptal edilmeli ve 1. Derece Arkeolojik Kazı Alanı üzerinde yapılan kaçak yapı derhal yıkılmalıdır. Beykoz’da milyon dolarlık kaleler yıkıldıysa bu kaçak kafeterya da pekala yıkılabilir. Bu Beykoz halkının vicdanını rahatlatacaktır.”

YIKIM KARARI

Gazete 1 Mayıs tarihinde yayımladığı haberde ise sözkonusu nargile kafe için 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkım kararı verildiğinin ortaya çıktığını yazdı. Bu kararın 30 Ocak 2019 tarihinde verildiği ortaya çıkarken, yıkım kararı verilen bir yapı ile ilgili Beykoz Belediyesi’nin nasıl işletme ruhsatı verdiği ise tartışma yarattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun karar yazısında, “İstanbul İli Beykoz İlçesi, Anadoluhisarı Mahallesi, Göztepe Sokakta, Tescilli Göksu Kasrı’nın kalıntılarının da bulunduğu 15 pafta, 51 ada 5 parselde yapılan izinsiz ruhsatsız yapılar hakkında 2863 sayılı yasanın 16 ve 65. Maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına parselin izinsiz ve ruhsatsız yapılardan ivedilikle arındırılmasına, kurulumuz izni olmadan parselde her hangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağına karar verildi” denildi.

