Erdoğan'ın dedesi için Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dedesi Mustafa oğlu Kemal’in askerde hayatını kaybettiğini belirten bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesinin 1. Dünya Savaşı’ndaki Sarıkamış Harekatında hayatını kaybettiğine dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında bilgi olmadığına ilişkin haberlere yanıt geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığına ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213’üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal’in askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir" denildi.